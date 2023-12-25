نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفكرة مفاجأة.. منة عرفة تتعاقد على برنامج جديد بقناة هي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة الشابة منة عرفة مع إيهاب جلال، المشرف العام لقناة هي لتقديم برنامج جديد ولم تكشف منة عرفة عن تفاصيله وستكون فكرته مفاجاءة.

نبذة عن قناة هي

وتعد قناة هي أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين.

وكانت قد حققت قناة هي، نجاحا كبيرا في فترة قصيرة بعدد كبير من البرامج الهامة التي تجمع نجوم الفن والإعلام.

وحققت نسب مشاهدة مرتفعة وذلك بعد عرض اولي حلقات برنامج الإعلامية ريهام سعيد.

وتسعى القناة لتقديم برامج مختلفة تهم المرأة والأسرة المصرية.

تردد قناة هي

ويتم بث قناة هي على القمر الصناعي النايلسات على التردد: 11785.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

أعمال تنتظرها منة عرفة

جدير بالذكر أن تستعد منة عرفة لأحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل إسم "أسود ملون"، ومن المقرر طرحه قريبًا بدور العرض.

أسود ملون" فيلم رومانسي لايت كوميدي،

ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.

والفيلم من إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

آخر أعمال منة عرفة

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة كان مشاركتها في مسلسل "ليل أم البنات" والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، وتأليف احمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.