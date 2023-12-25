نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد هنيدي ضيف برنامج سولد أوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، يوم الجمعة المقبلة على قناة "CBC".

تفاصيل حلقة محمد هنيدي ببرنامج سولد أوت

ويتحدث محمد هنيدي خلال الحوار عن أهم محطات حياته المهنية وأبرز الشخصيات الفنية التي لعبت دورًا كبيرًا في حياته مثل أحمد زكي وعادل إمام وكذلك علاقته مع باقي أبناء جيله أحمد السقا وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومنى زكي وحقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

كما يكشف عن كواليس أهم وأشهر أفلامه والمحطات السينمائية البارزة في مشواره، كما يتحدث أيضًا عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته وأولاده في حوار إنساني مميز.

يجيب محمد هنيدي خلال الحلقة على أسئلة الجمهور وكذلك يكشف عن أحلامه وطموحاته مع نهاية سنة 2023 وبداية سنة جديدة.

مواعيد عرض برنامج سولد أوت

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض على قناة cbc يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

آخر أعمال محمد هنيدي



يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي هو مشاركته في فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي ضمن أفلام موسم صيف 2023، وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ يخفي قطع ألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ الموجود لديه، ومن ثم يضطر إلى السفر والبحث عن البطيخة المفقودة.

أبطال فيلم مرعي البريمو



فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.