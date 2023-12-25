رمضان 2023.. تفاصيل مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم أكرم حسني في الفترة الحالية التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم بابا جه، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل، مكون من 15 حلقة فقط، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

تفاصيل مسلسل "بابا جه"

تجسد الفنانة نسرين أمين شخصيته زوجته بينما تظهر الفنانة سماء إبراهيم بشخصية عمته ضمن أحداث العمل، يواصل المخرج محمود شكري أبو عميرة، معاينة أماكن التصوير، وترشيح المُمثلين لتسكين الأدوار، ليبدء بعدها تحديد موعد انطلاق التصوير، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

أبطال مسلسل بابا جه

ومسلسل بابا جه يشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، النجمة نسرين أمين، والفنانة سماء إبراهيم، والعمل من إخراج خالد مرعي، والعمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

أحدث أعمال أكرم حسني

ومن ناحية اخري، يعيش النجم أكرم حسني مؤخرا انتعاشة فنية، حيث شارك كضيف شرف بأحداث الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" إلى جانب عرض مسرحيته "حتى لا يطير الدكان" في المملكة العربية السعودية، كما عرض له مؤخرًا فيلم "العميل صفر" ضمن موسم أفلام الصيف الماضي.

أكرم حسني في فيلم «العميل صفر»

كما يُعرض حاليًا للفنان أكرم حسني، فيلم «العميل صفر»، إذ حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت الإيرادات أكثر من 40 مليون جنيه، في 12 أسبوعًا، ويُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.



آخر أعمال أكرم حسني

ويذكر ان آخر أعمال الفنان أكرم حسني في الدراما مسلسل مكتوب عليا، الذي عُرض في رمضان 2022، وكان من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك فيه أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وعدد آخر من النجوم، وحقق العمل نجاح كبير وقت عرضه.