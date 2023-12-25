3 أعمال تنتظر وفاء عامر في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش النجمة وفاء عامر حالة من النشاط الفني في رمضان المقبل 2024، حيث تشارك في أكثر من عمل، هم: مسلسل ألف ليلة وليلة، حق عرب، دون مقابل.

وفاء عامر في مسلسل حق عرب

تشارك وفاء عامر في مسلسل حق عرب، والذي تجسد خلاله شخصية صاحبة مغلق خشب، المسلسل بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، ميرهان حسين، سلوى عثمان، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وفاء مكي، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وفاء عامر في دون مقابل

وانضمت وفاء مؤخرا لأبطال مسلسل دون مقابل، بطولة هاني رمزي وداليا البحيري، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي، والعمل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يناقش بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب.

وفاء عامر في مسلسل ألف ليلة وليلة

أيضًا تشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة، وتجسد خلاله شخصية والدة ياسر جلال وتدعى فاطمة، والعمل يشارك في بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، مجدي بدر، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

أحدث أعمال وفاء عامر

ومن ناحية أخرى، تعاقدت وفاء خلال الفترة الماضية على مسلسل جديد بعنوان أحداث منتصف ديسمبر، والذي تظهر من خلاله بشخصية مأمور سجن، ومن المفترض أن تبدأ التصوير قريبًا، ويعرض لها حاليا في السينمات فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيرين رضا وشيكو ماجد المصري ومحمد ثروت، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

آخر أعمال وفاء عامر

ويذكر ان اخر اعمال وفاء عامر هو مسلسل “ نصي التاني ” ضيف شرف مع النجم علي ربيع الذي تم عرضه في الأيام الماضية عبر المنصات الالكترونية وحقق نجاح كبير وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، شارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: رنا رئيس، أسماء أبو اليزيد، محمد محمود، ياسمين رئيس، بسنت شوقي، إيمان السيد، جيلان علاء، ميرنا نور الدين، وغيرهم، تأليف إياد صالح، ومن إخراج عمرو صلاح، ايضا شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “حضرة العمدة” بطولة كل من روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.