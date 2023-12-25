فيلم الحب كله.. إلهام شاهين تكشف عن أحدث أعمالها

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت إلهام شاهين مؤخرًا على المشاركة في فيلم الحب كله، ومن المقرر ان يبدا التصوير خلال الأيام القليلة القادمة، يناقش العمل موضوع اجتماعي وليس رومانسي، وتدور أحداثه في يوم واحد، من خلال شخصية (أم)، تريد أن تصنع لنجلها حفل زفاف مميز، لكن تحدث العديد من المواقف والمفارقات، وتدور أحداثه في أروقة الحواري المصرية.

تفاصيل فيلم الحب كله

ويعود المخرج خالد الحجر بفيلم الحب كله إلى السينما بعد غياب استمر لـ 3 سنوات، المقرر بدء تصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة، العمل من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وبطولة إلهام شاهين، حورية فرغلي، أحمد فهمي.

أحدث أعمال إلهام شاهين

وصرحت إلهام عن عدم استقرارها على المشاركة في الموسم الرمضاني القادم 2024، فضلًا على أنه عرض عليها أكثر من عمل، كما أنها تعاقدت على تقديم أكثر من عمل سينمائي آخر منهم فيتو، إخراج ياسرسامي ويشارك فيه رانيا يوسف، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، ماجد المصري، وفيلم الورقة التالتة ومن المقرر أن يعلن عن باقي تفاصيل المشروع خلال الأيام القادمة.

كما شاركت إلهام شاهين كضيفة شرف في فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب، وشارك فيه كل من أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، هنا الزاهد، والعديد من ضيوف الشرف منهم عمرو يوسف، إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، أحمد سعد، محمد ثروت، جمال حمزة، أحمد فهيم، صبري فواز، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول عصابة يترأسها أحمد فهمي يعمل على تشجيع الرجال للانفصال عن زوجاتهم.

آخر أعمال إلهام شاهين

ويذكر ان اخر اعمال إلهام شاهين هو حدوتة ألفريدو، التي قدمت بطولتها ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ عن كتاب لـ دكتور مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، شارك بجانب إلهام شاهين كل من أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عابد عناني، وفتوح أحمد، وكانت من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج الشركة المتحدة وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي، ايضا قدمت بطولة مسلسل بطلوع الروح، بطولة منة شلبي وكان من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبوذكري، وشارك في العمل كل من أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، أيمن عزب، دياموند بن عبود، عزت زين، ريم نصر الدين.