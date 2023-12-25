شاهد.. أحدث ظهور لـ تامر حسني (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر نجم الجيل تامر حسني صورة جديدة له وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر الصورة وعلق عليها قائلًا: "وحشتوني أو ي".

أحدث ظهور لـ تامر حسني

ويذكر أن هذه الصورة هي أول صورة ينشرها نجم الجيل تامر حسني عبر حسابته الشخصية وذلك بعد مروره بفترة اكتئاب بسبب ما يحدث مع أهالي غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

حفلات تامر حسني فى رأس السنة

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد تامر حسني لإحياء حفلات في ليلة رأس السنة، حيث أنه سوف يقدم حفل غنائي يوم 30 ديسمبر الجاري في تركيا، وأيضًا حفل غنائي في أبو ظبي ضمن مهرجان الإمارات وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري، وسوف يتم تخصيص جزء من الأرباح لصالح أهالي غزة.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني باقة متنوعة من أجمل أغانيه ومن ضمنها (هدلعني، هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، عشأنجي، حبيتها يا ناس، أنت إختيار، وأنت بعيد، حياتنا، سوحنا، بعد مؤقت) وغيرهم الكثير.

تامر حسني يستمر في قائمة بيلبورد ضمن أفضل 100 أغنية عربية

وعلى جانب آخر يستمر نجم الجيل تامر حسني في تواجده في قائمة "بيلبورد عربية" بأغنية "بُعد مؤقت" وذلك للأسبوع الثاني على التوالي حيث أنها تتواجد في قائمة أفضل 100 أغنية عربية وتصعد من المركز الـ 68 لـ المركز الـ 51، وذلك بعد نجاحها علي مُختلف منصات الموسيقي والمُشاهدة.

تفاصيل أغنية “بُعد مؤقت”

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "بُعد مؤقت" لـ نجم الجيل تامر حسني حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها، وهي قد تم طرحها في عام2022 ضمن أغنيات ألبومها "عشأنجي" وقد وصلت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 31 مليون مشاهدة.

وأغنية "بُعد مؤقت" هي من كلمات رمضان محمد، وألحان مودي منير وتوزيع محمود صبري.

ما هي آخر أعمال تامر حسني؟

يذكر أن الفنان تامر حسني شارك مؤخرًا بفيلم “ تاج ” الذي حقق نجاح كبير، حيث دارت أحداثه حول شخصية “ تاج ” الذي يمتلك قوةخارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويقابل خلالالأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.