نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب ثلاث سنوات.. حنان مطاوع تعود للسينما بـ "هابي بيرث داي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات، أعلنت الفنانة حنان مطاوع، عودتها إلى السينما بفيلم "هابي بيرث داي"، حيث تعكف للتحضيرات الأخيرة لتبدأ تصوير مشاهدها، بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "قابل للكسر" عام 2020.

فيلم “هابي بيرث داي”، يضم عدد من نجوم الوسط الفني حيث يشارك حنان مطاوع البطولة كلًا من الفنانين نيللي كريم، وشريف سلامة، وهو من تأليف محمد دياب، وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

حنان مطاوع تستلم جائزة الريادة لـ الراحل أشرف عبد الغفور نيابة عن ريهام عبد الغفور

يذكر أن تسلمت الفنانة حنان مطاوع يوم الأحد الماضي جائزة الريادة لـ الراحل أشرف عبد الغفور نيابة عن ريهام عبد الغفور من مهرجان دير جيست لعام 2023، أيضًا بجانب حصولها على جائزة التميز عن دورها في مسلسلي "وعود سخية" و"صوت وصورة".

حيث نشرت الفنانة حنان مطاوع مجموعة من الصور لها من مهرجان دير جيست وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشرت قائلة: "يوم مميز وخاص جدا لاني تسلمت جائزه الرياده ل والد اختي وصديقتي الحبيبة ريهام عبد الغفور وكمان حصلت علي جائزه التميز عن مسلسل وعود سخيه ومسلسل صوت وصوة، شكرًا دير جيست".