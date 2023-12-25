نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنبة يتعرض لوعكة صحية ويطلب من محبيه الدعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المطرب عنبة، عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منذ عدة أيام، وطالب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأعلن الفنان مسلم، عن مرضه عبر خاصية “الاستوري” على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلًا: “يارب شفاك”.

فيلم عصابة عظيمة



ومن جانب آخر، يستعد عنبة لطرح فيلمه الجديد، "عصابة عظيمة"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي. يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



أبطال فيلم عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.