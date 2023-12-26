نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانت لأول فتاة أحببتها.. رامي صبري يروي قصة أغنية "حبيبي الأولاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة "إسعاد يونس" المذاع عبر قناة "DMC" وكشف الفنان رامي صبري عن العديد من كواليس حياته ومشواره الفني.

وكشف لأول مرة عن قصة أغنية "حبيبي الأولاني" حيث روي القصة قائلًا: "دى قصة طويلة، ولكن من البداية أنا متخرج من المعهد العالى للموسيقى العربية قسم تأليف موسيقى، وفى وقت ما كنت طالب في المعهد حبيت بنت في معهد الباليه، وكان عندى وقتها 20 سنة، وهى عندها 16 سنة، وكنا وقتها بسطاء وأنا مكنش عندى عربية وبنركب الأتوبيس، وكانت أول واحدة قلبى دق ناحيتها".

وتابع رامي صبري: أنا كنت غاوي شغل جدا وعندى طاقة كبيرة، وهى دعمتنى وقالت لى لازم تنجح وتبقى أهم واحدة، والبنت دى فاجأة توفيت ومكنتش لسه لا غنيت ولا معروف، ولما توفيت قعدت 3 أو 4 شهور عندى مشكلة نفسية، وما بقتش عارف أنام وأعيط وأسمع مزيكا أعيط لأنى كنت بحبها جدا، وكنت فاكر إن دى اللى هاتجوزها، ولما توفيت قلت لازم أعمل اللى كان نفسها إنى أعمله وإنى أنجح، وسميت ألبومى اللى عملته، وقلت أول أغنية هسميها "حبيبى الأولاني".

ما هي آخر أعمال الفنان رامي صبري ؟

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية «كعبك علي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

كلمات أغنية "كعبك علي"

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى