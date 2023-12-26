إسعاد يونس برفقة محمد محمود من كواليس فيلم "عصابة عظيمة" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إسعاد يونس جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان محمد محمود من داخل كواليس تصوير فيلمها الجديد "عصابة عظيمة".





وظهرا الثنائي في الفيديو في موقف كوميدي وعلقت على الفيديو قائلة: "من كواليس فيلم عصابة عظيمة استنوا الفيلم في جميع دورالعرض يوم 4 يناير".





طاقم عمل عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن، حيث يشارك في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة،ويضم أيضًا عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول. الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان،وإنتاج إسعاد يونس.



أحداث عصابة عظيمة



يتناول "عصابة عظيمة" قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجدكريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات، الفيلم يضم أيضًا فرح الزاهد التي تجسد دور زوجة كريم عفيفي.





أغنية "كله فالصو" من فيلم عصابة عظيمة









وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة عظيمة" الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "كله فالصو"، والتي قدمها كل من النجم أحمد سعد والنجمبهاء سلطان على طريقة الـ "ديو" ببمشاركة النجمة إسعاد يونس.





أغنية "كله فالصو" وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائي الجديد "عصابة عظيمة" المقرر طرحه الأيام المقبلة بدور العرض السينمائيـوهي من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.