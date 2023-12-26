في موسم الرياض.. ليلى علوي تروج لعرض مسرحية "الصندوق الأحمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت النجمة ليلى علوي لمسرحية جديدة بعنوان "الصندوق الأحمر" بطولتها، ومن المقرر عرضها يوم 3 من شهر يناير ضمن فعاليات موسم الرياض.





وشاركت ليلى البوستر الدعائي للمسرحية عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





و يظهر في البوستر نجوم المسرحية، وهم: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال".





أحدث أعمال ليلى علوي





ويعرض لـ ليلى حاليا فيلم آل شنب فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالدسرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلامحسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتجفنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.





فيلم مقسوم





وتنتظر ليلى عرض فيلمها الجديد مقسوم وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصيةمطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس،ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.