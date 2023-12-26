رمضان 2024.. ناهد السباعي تنضم لفريق عمل "محارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ناهد السباعي على المشاركة في مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.





طاقم مسلسل محارب





ومسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد، وأحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، إيمان العاصي، تامر عبدالمنعم، منة فضالي، عمرو محمود ياسين، سماء إبراهيم، سلوى خطاب، محمود البزاوي، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، غفران، والعمل من تأليف محمد سيد بشيروإخراج شيرين عادل.





أحدث أعمال ناهد السباعي





ومن جهة اخرى تواصل ناهد في الفترة الحالية تصوير مسلسلها الجديد نقطة سودة، تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة ويشاركها البطولة

أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد خالد صالح، سماح أنور، أحمد بدير وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

آخر أعمال ناهد السباعي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، هو مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته عمروسعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نورالنبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.



ناهد السباعي ترثي والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي

وكانت قد وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتبت ناهد السباعي: “حبيبتي الفريدة سليلة الفريد كنتي خير خلف لخير سلف، رحلة عريقة اللهم ارحم من فارقونا في الدنيا ولم يفارقواقلوبنا”.

رحيل ناهد فريد شوقي

لا تزال مشاعر الحزن تسيطر على الفنانة ناهد السباعي، منذ وفاة والدتها، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وتشارك الحزن عبر نشرصور مؤثرة تجمعها بوالدتها التي فارقت الحياة قبل أسبوعين بعد معاناة مع المرض، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ناهد السباعي على صفحتها الشخصية، مقطع فيديو يجمعها بـ والدتها، معلقة: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".. و"بشر الصابرين" و"جزآهم بما صبروا جنة وحريرًا"، و"المبطون شهيد".

ورحلت عن عالمنا يوم 5 ديسمبر الماضي، المنتجة ناهد فريد شوقي، وكانت قد تعرضت قبل وفاتها لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرهالإحدى المستشفيات الكبرى، وظلت بالعناية المركزة، وتغيبت ابنتها الفنانة ناهد السباعي عن جنازاتها، نظرًا لتواجدها في لبنان لتصوير أحدأعمالها الفنية.



