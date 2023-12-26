تفاصيل شخصية نسرين أمين في مسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة نسرين امين على المشاركة في مسلسل جديد بعنوان بابا جه، بطولة النجم أكرم حسني، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.



تفاصيل شخصية نسرين امين في "بابا جه"



وتجسد الفنانة نسرين أمين شخصيته زوجة الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل، مكون من 15 حلقة فقط، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

تفاصيل مسلسل بابا جه





يواصل المخرج محمود شكري أبو عميرة، معاينة أماكن التصوير، وترشيح المُمثلين لتسكين الأدوار، ليبدء بعدها تحديد موعد انطلاقالتصوير، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

أبطال مسلسل بابا جه

ومسلسل بابا جه يشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، النجمة نسرين أمين، والفنانة سماء إبراهيم، والعمل من إخراج خالد مرعي، والعملمكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.





أحدث أعمال نسرين امين





تنتظر نسرين خلال الفترة القادمة عرض مسلسل حرب الجبالي، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ويقوم ببطولته أحمد رزق، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.



عرض لـ نسرين أمين في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين،جومانا.مراد، أحمد زاهر، محمود عبد المغني، أروى جودة، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل،إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وانتهت نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد "وقت إضافى" والذى تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة وتدور أحداثه في إطار لايت، تشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والمقرر عرضه تجاريا بحلول عام 2024.

اخر اعمال نسرين امين

ويذكر ان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها نسرين أمين فيلم "رهبة" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول سيد رهبة الذييعيشبأحد الأحياء الشعبية ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم وتتغير أحواله تماما،سيناريووحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق بطولة أحمد الفيشاوى، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سماإبراهيم،وعدد آخر من الفنانين، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية.

كما شارك نسرين أمين في رمضان الماضى مسلسل بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة،سوسنبدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمدكشكوعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.