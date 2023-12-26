نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ربنا يحفظهم".. فيفي عبده برفقة بناتها في أحدث ظهور (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها صورة جديدة برفقة بناتها، عزة وهنادي، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي في الصورة برفقة بناتها، وعلقت على الصورة قائلة: "بسم الله ما شاء الله هنادي وعزة ربنا يحفظهم".





أحدث أعمال فيفي عبده





وتشارك الفنانة فيفي عبده في مسلسل آخر الزمن، والتي من المقرر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني 2023.

ويشارك في البطولة بجانب فيفي عبده كل من الفنان أحمد عبد العزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد، إخراج أيمن فؤاد.





آخر أعمال فيفي عبده



يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، هو مشاركتها في الماراثون الرمضاني عام 2022، من خلال مسلسل "شغل في العالي"، الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي، حول صديقتين فيفي عبده وشيرين رضا أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملون زوجاتهم بطريقة سيئة.

أبطال مسلسل "شغل في العالي"

وشارك في بطولة مسلسل "شغل في العالي" مجموعة من الفنانين منهم فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، محمد رضوان، فريدالنقراشي، وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.