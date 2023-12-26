نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لُقب بملك العود.. مالا تعرفه عن فريد الأطرش في ذكرى وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، ذكرى وفاة ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، والذي تميز بالذكاء والإصرار والعزيمة، والجمع بين الغناء والتمثيل في آن واحد، فقد حقق شهرة واسعة في الوطن العربي، وقام بتلحين عدد كبير من نجوم الوسط الفني، فهو أيقونة الفن العربي الذي لم يتكرر مثله.

ويبرز “دوت الخليج الفني” في هذا التقرير عن بداياته الفنية

مولد ونشأة فريد الأطرش

ولد الموسيقار الراحل فريد الأطرش فى جبل الدروز، واسمه الحقيقى بالكامل فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش، ووالدته هى الأميرة علياء المنذر، وقد أحب الغناء منها، وقدم فريد العديد من الأعمال الناجحة التي تركت أثرًا واسعًا في قلوب الجمهور.



بداية فريد الأطرش الفنية

بدأت رحلة فريد الأطرش عندما التقى بالمطرب إبراهيم حمودة الذى أعجب بعزفه على آلة العود وضمه إلى فرقته ثم عمل فى فرقة بديعة مصابنى، وأول أغانى فريد التى عرفها الجمهور كانت "ياريتنى طير" ولم تكن من ألحانه، بل من ألحان مدحت عاصم، وهى الأغنية الوحيدة تقريبًا التى غناها فريد من ألحان موسيقار آخر غيره، وقدم أول أفلامه "انتصار الشباب"، وقام ببطولته إلى جوار شقيقته أسمهان، وفريد هو أول من قدم فن الأوبريت فى السينما،



وبدأت شهرته من خلال الإذاعات الأهلية، وكان لديه موهبة التقليد وكان يقلد المطرب الشعبى محمد العربى، بحب من غير أمل كانت أول اغنيه تذاع له فى الإذاعة، غنى ثلاث أغانى فقط ليست من تلحينه، بدأ فى الإذاعة بعزف العود فقط ولم يكن يغنى.



ونجح فريد في الحفاظ على مسيرته الفنية حيث قدم ملك العديد من الأفلام وصلت لأكثر من 30 فيلما سينمائيا فى الفترة الممتدة من سنة 1941 حتى سنة 1975،و التى أصبحت من أيقونات الأفلام فى مصر.

سامية جمال وفريد الأطرش

نجح الثنائي الفنانة سامية جمال والفنان فريد الأطرش أن يشكلان ثنائي رائع خلال تقديمهم للأعمالهم الفنية، ومن أبرز هذه الأفلام "عفريتة هانم، أحبك انت".

وفاة فريد الأطرش

توفي فريد الأطرش يوم 26 ديسمبر 1974 تاركًا ثروة فنية مليئة بالأعمال الهامة ومازالت خالدة في ذاكرة الجمهور.