رامي صبري يكشف السبب وراء قرار الإنتاج لنفسه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:50 صباحاً - حل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة "إسعاد يونس" المذاع عبر قناة "DMC" وكشف الفنان رامي صبري عن العديد من كواليس حياته ومشواره الفني.



وقدم الفنان رامي صبري خلال الحلقة العديد من أغانيه التي يحبها الجمهور وقدم أيضًا ميدلي من أغانيه الدرامية وأيضًا أغاني الأفراح.

ومن الأغاني التي قدمها (يمكن خير، حياتي مش تمام، كلمة، غريب الحب، غمضت عيني، مسألتنيش، ألف ماشاء الله، مبروك علينا، مش فارق، خطيرة، حبيبي الأولاني، أنتي جنان) وغيرهم.



رامي صبري يكشف سبب إتجاهه للإنتاج لنفسه



وكشف رامي صبري سبب إتجاهه للإنتاج لنفسه قائلًا: "قررت أنتج لنفسى من وقت ما بقى شركات الإنتاج بتحدد ميعاد نزول الألبوم وأنا بكون عاوزه ينزل في وقت محدد عشان أنا عامل حالة معينة تناسب الوقت ده زى الصيف مثلا، وهو بيأجل ميعاده فبيكون مش مناسب للأغانى وعشان كده قررت أنتج لنفسي؛ لأني كمان فهمت إزاى الأغنية بتكسب.



وأضاف رامي صبري: أول ألبوم أنتجته هو ألبوم السنة دى "معايا هتبدع"، وكان عاجبنى إن مكتبى هو اللى هيحجز والتصوير فى لبنان، وأنا اللى بختار المنتج، وبقرر أدفع له كام، وبختار الأغنية ووقت نزولها، ودى حاجات عمرى ما كنت أتخيل إنى أعملها، ولكن عاجبنى إن محدش بيفرض عليا حاجة".