عزيز الشافعي يرد على منتقدى اغنية روبى الجديده ”3 ساعات متواصلة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:50 صباحاً - أعرب الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن استيائه لما يحدث الآن من خلال نشر أقوال كاذبة وحدوث ضجة بأغنية ٣ساعات متواصلة.

وقال عزيز الشافعي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "هذا النوع من الجدل والتريند ليس من النوع المحبب لي، الذي تعودت عليه في الست سنوات الأخيرة، لأنه يعتمد على تأويل الكلمات".

وأضاف: "هذا الجدل عامل بالضبط زي إننا نقول في آية في القرآن تقول ولا تقربوا الصلاة، وفعلا هذه الآية موجودة ولكن تكملتها وأنتم سكارى".

وتابع: "لا توجد أي كلمة في هذا الجزء فيها إيحاءات، إلا لو شخص عايز يفكر بهذه الطريقة، ولا كلمة أروقك أو أشوقك أو أدوقك فيها إيحاءات، وإذا كانت كلمة أدوقك أكثر كلمة الناس إتكلمت عليها فأحمد شفيق كامل قالها في أغنية إنت عمري لأم كلثوم، ونجاة غنت في أغنية لمرسي جميل عزيز دوق 3 مرات، أنا كتبتها مرة واحدة فقط، لكن اللي عايز يفكر شمال هيفكر".

وأشار: "النقابة كلها أساتذة كبار ومبدعين، وأربأ بهم إنهم يمسكوا مقص رقابي على زميل".

وأكد: " تواصلت مع روبي خلال الساعات الماضية لكي أهنيها على التريند رقم واحد والنجاح الكبير من أول يوم، وهي فرحانة وغير منزعجة، وإحنا في بلد القوة الناعمة والفن، وعارفين أننا نكمل مسيرة عظماء، ونحاول المحافظة على نفس السمعة".

وأكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة"، مضيفا في بيان صحفى أصدره أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما تم تداوله بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح.

تفاصيل أغنية ٣ ساعات متواصلة

و الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس توما، هندسة صوت ماهر صلاح، إدارة إنتاج إسلام صيام".

كلمات أغنية ٣ ساعات متواصله

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصل

3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان

العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة.