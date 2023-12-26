نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد 2023.. رامي جمال المطرب الأكثر تصدرًا لتريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان النجم رامي جمال، من أكثر المطربين اللذين حققوا نجاحات كبيرة خلال عام 2023، فقد طرح هذا العام 12 أغنية، على فترات متباعدة، وحقق من خلالهم تواجدًا قويًا بين كبار النجوم على الساحة الفنية، وتصدر بسبب معظمهم تريند "يوتيوب"، وذلك نتيجة للتنوع في تقديم أعمال فنية ذات جودة عالية.

أغنية “عاملة إيه”

وكانت من أوائل الأغاني التي تصدر بها رامي جمال لتريند "يوتيوب"، في عام 2023، هي أغنية "عاملة إيه"، التي طرحها في شهر فبراير الماضي، إهداءً للعشاق في عيد الحب، وأحدثت تلك الأغنية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لجمال كلماتها، ولاعتماده على«تكنيك» مختلف خلال الفيديو كليب، فقد تضمنت كافة المشاعر التي يظهرها الحبيب لمحبوبته، والتي عبر من خلالها جمال الحب في البدايات.



وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة، أحمد حسام، وتعتبر أول أغنية ينتجها بنفسه من خلال شركته RG، وجاء ذلك بعد انفصاله عن الشركة المنتجة لألبوماته السابقة "نجوم ريكوردز.

أغنية "لحظة بعادك"



أما الأغنية الثانية التي تصدرت تريند " يوتيوب" خلال 2023، هي "لحظة بعادك"، التي أطلقها في عيد الفطر الماضي، وأظهر خلالها تأثير الفراق على الحبيبن، ومعاناة المحب في غياب حبيبه، وكانت وسيلة لعودة المرتبطين لبعضهما بعد فترة من الانفصال.

وظل رامي جمال متربعًا بسببها على عرش التريند لفترة طويلة، وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع موسيقي محمد مجدي.

أغنية "كلمة سلام"

أما الأغنية الثالثة التي تصدر رامي جمال بسببها تريند "يوتيوب" خلال عام 2023 هي "كلمة سلام"، والتي رصد خلالها مدى توتر العلاقة بين الحبيبين بعد فترة من الخلافات، ومحاولة المحب التمسك بحبيبه ورفضه لإنهاء علاقتهما.

وهي من ألحان وإنتاج رامي جمال، وكلمات محمد جمعة، وتوزيع إلهامي دهيمة، وأدهم دهيمة،و ميكس وماستر أحمد حسام.

أغنية "هيبدأ يتكلم"



وحصد رامي الكثير من المشاهدات بأغنيته الرابعة "هيبدأ يتكلم"، العديد من المشاهدات وظل نجم التريند الأول على يوتيوب، وبات متصدرًا بسببها لمدة أسبوعين على التوالي، وسلط من خلالها الضوء على الطرف المتحمل مواجهة التحديات والكذب الذي يظهر في علاقات الحب، وكيفية إلقاء الطرف المتسبب في الانفصال اللوم على الطرف الآخر،وهي من كلمات محمد البنداري، وألحان محمد شحاتة، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

أغنية "حكايتنا منهيه"



والأغنية الخامسة التي تصدر بسببها لتريند "يوتيوب"، كانت "حكايتنا منهيه"، والتي رصد من خلالها ذكريات ما قبل الانفصال، ونهاية علاقة الحب وتفاصيل الألم ومدى التحولات الشخصية التي مر بها الفرد خلال تلك المرحلة، مع التأكيد على ترك الماضي وراءه.



هي من كلمات محمد أبو نعمة، ومن إنتاج وألحان رامي جمال، توزيع نابلسي، ميكس وماستر خالد سند.

أغنية "جيت متأخر"

وحرص رامي على تقديم أغنية مختلفة، وهي الأغنية السادسة في عام 2023، وهي “جيت متأخر”، والتي ألقى من خلالها الضوء على الألم والإحباط الذي ينتج عن انتهاء علاقة الحب، محاولة المحب العودة لحبيبه بعد فوات الأوان، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر.

أغنية “أهي مشيت”



ومؤخرًا أطلق رامي أغنيته الأخيرة في عام 2023 التي احتل بها صدارة التريند في "يوتيوب" هي "أهي مشيت"، بالتعاون مع المطرب فريد، وتناولا خلالها ألم الفراق والحنين للشخص الذي غادر، مع التعبير عن الألم العميق الذي تسبب فيه الانفصال،وقد حققا من خلالها نجاحًا كبيرًا، حيث تصدرت التريند بعد ساعات قليلة من طرحها، ومازالت في الصدارة حتى الآن، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.