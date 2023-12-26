نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أغنية "3 ساعات متواصلة" لـ روبي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "3 ساعات متواصلة" لـ روبي محركات البحث جوجل، بعدما نشبت أزمة بين الفنانة ونقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بسبب الاغنية التي أثارت الجدل بسبب كلماتها التي أعتبرها الجمهور كلمات "جريئة للغاية" وهى الأغينة التي كتبها ولحنها عزيز الشافعى، تحولت " 3 ساعات متواصلة"، إلى صداع في رأس مجلس نقابة المهن الموسيقية، بعد الاتهامات التي طاردتها يتضمن كلماتها إيحاءات جنسية.





نقابة المهن الموسيقية تبحث أزمة "3 ساعات متواصلة"

وقررت نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماع لبحث أزمة أغنية 3 ساعات متواصلة التي اطلقتها روبى في الساعات الماضية، ولم يسفر الاجتماع عن أي قرار حتى الآن، ومن المقرر أن تصدر النقابة بيانًا توضح فيه ملابسات الأزمة مع روبى، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ، وكان من المقرر طرح الأغنية في أكتوبر الماضي؛ لكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة

وتقول كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة: “ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق”.

أحدث أعمال روبي

وتتعاون الفنانة روبي في أغنيتها الجديدة المفترض طرحها قريبًا، مع الشاعر محمد مصطفى ملك، ومن المفترض أن تكشف تفاصيلها الكاملة قريبًا