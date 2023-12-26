بعد تصدرها التريند.. تعرف على كلمات أغنية "3 ساعات متواصلة" لـ روبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اغنية "3 ساعات متواصلة" لـ روبي محركات البحث جوجل، بعدما نشبت أزمة بين الفنانة ونقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بسبب الاغنية التي أثارت الجدل بسبب كلماتها التي أعتبرها الجمهور كلمات "جريئة للغاية" وهى الأغينة التي كتبها ولحنها عزيز الشافعى.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة للفنانة روبي..

كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة

وتقول كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة: “ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق”.

بيان نقيب الموسيقيين

أصدر نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بيانا يوضح فيه حقيقة الجدل الذى أثير حول أغنية "3 ساعات متواصلة" للمطربة روبى التي طرحتها واعتبر البعض كلماتها جريئة، وقال في بيانه السلام عليكم وكل عام ومصرنا الحبيبة وعالمنا العربي بخير بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤ أبعث إلي سيادتكم ببعض مايجول بخاطري منذ الأمس، وقال كل الأخبار التي يتم تداولها بإسم نقابة المهن الموسيقية عن الفنانة روبي وعن هذا العمل الفني عارية تمامًا من الصحة، رغم تحفظات بعض أعضاء مجلس الإداره علي بعض التصرفات السابقه للفنانة فمنذ دخولي للنقابة أسست وضعًا راسخًا وثابتًا وهو القرار الجماعي المدروس، وقد تغيرت أوضاع النقابه كليًا وجزئيًا وكافة الأمور يتم عرضها علي مجلس الإدارة بالكامل ثم تتم دراسة القرار الذي ننوي إتخاذه، وعندما تجد النقابة ضرورة التدخل وتفعيل دورها للحفاظ علي الذوق العام والقيم المجتمعية يكون التدخل مدروسًا والذي تسبب في هذا اللغط بخصوص هذا العمل الفني هو كثرة اتصال الزملاء الصحفيين وإرسال رسائل مفادها، كان ردي علي زميلًا واحدًا فقط من الصحفيين هاشوف إيه الموضوع وسوف أرسله للمجلس لبحثه واتخاذ اللازم، لكني فوجئت بنزول هذا الرد وكأنه خبرًا، وهو ماأثار إستيائي بشدة.

