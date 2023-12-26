فن ومشاهير

بعد أزمة أغنية "3 ساعات متواصلة".. أزمات أغاني روبي المثيرة للجدل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة أغنية "3 ساعات متواصلة".. أزمات أغاني روبي المثيرة للجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "3 ساعات متواصلة" لـ روبي محركات البحث جوجل، بعدما نشبت أزمة بين الفنانة ونقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بسبب الأغنية التي أثارت الجدل بسبب كلماتها التي أعتبرها الجمهور كلمات "جريئة للغاية" وهى الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعى.

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ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة اغاني روبي المثيرة للجدل..

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قائمة أغاني روبي المثيرة للجدل


بدأت الاتهامات عام 2003، بسبب أنها تقدم الإيحاءات الجنسية، في مطاردة الفنانة روبي، خاصة عقب ظهورها تتجول مرتدية بدلة "رقص"، في الكليب الذي تم تصويره، في شوارع إحدى المدن الأوروبية ببدلة رقص، وتولى إخراجه شريف صبري.

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كليب ليه بيداري كده

 

كان ثاني الكليبات التي تقدمها الفنانة روبي، من إخراج المخرج شريف صبري، ووصل الجدل المثار حوله، إلى حد إقامة دعوى قضائية، واتهامها بالترويبج للفجور، ومطالبة نقيب الموسيقيين وقتها الفنان الراحل حسن أبو السعود بشطبها، اعتمد الكليب على أن تمارس روبي الرياضة على "عجلة"، كما ظهرت بعدها وهي ترقص، وهو ما عرضها لهجوم من قبل الجمهور والنقاد وقتها، والكليب أيضًا من إخراج شريف صبري.

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كل ما أقوله اه

 

الظهور بالملابس العارية، في كليبات أغاني "غاوي" و"ابقى قابلني"، زاد من مطالبات التصدي لما تقدمه الفنانة روبي، إلى ساحة مجلس الشعب، وبالفعل صدر قرار بمنع عرض أغانيها بالتلفزيون المصري، وأيضًا في سوريا

 

7 ورقات كوتشينة

 

عام 2004 تصاعدت حدة الهجوم ضد الثنائي الفنانة روبي، ومنتج ومخرج الفيلم شريف صبري، وخاصة عقب عرض كليب أغنية "كل ما أقوله آه"، وتعرضت لانتقادات بسبب الإيحاءات الجنسية التي ظهرت في الكليب، وظهورها بملابس عارية، والفيلم من إنتاج وإخراج شريف صبري.

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اغنية الهشك بشك

 

اتهمت الفنانة روبي عام 2022، بعد طرحها الأغنية، بالتعدي على حقوق الفنانة ساندي، التي طرحت نفس الأغنية باسم آخر، هو "في ال لا لا"، قبل شهر كامل من طرح "الهشك بشك"، وتم حذف أغنية الفنانة روبي، من موقع يوتيوب، بعد تقدم المنتج وليد منصور بشكوى إلى إدارة موقع يوتيوب.

 

ابقى قابلني

 

في أغسطس 2021، عقب كشف الفنانة روبي، عن اسم الأغنية، تعرضت للهجوم بدعوى الإساءة للأمهات والآباء، وهو ما نفاه منتج العمل، المنتج محمد رشيدي، مؤكدا أنها عن البر بالوالدين، الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع امين نبيل.

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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