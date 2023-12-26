نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. محطات من حياة الفنانة سعاد نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، التي تُعد واحدة من أبرز نجمات جيلها التي تميزت بإطلالتها المختلفة والمبهجة على الشاشة، الكوميديا كانت علامة فارقة فى مشوارها الفنى، فقد برعت فى تقديمها بشكل لا يوصف، وحققت فيها نجاحات كبيرة فى ظل قدرتها على الوصول إلى قلب المشاهد، وتجسيد أبسط المشاعر والمواقف الإنسانية المضحكة والمرحة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة سعاد نصر..

حياة الفنانة سعاد نصر

ولدت سعاد نصر عبد العزيز في 26 ديسمبر عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة، وكانت تطمح وتسعى لتصبح صحفية، إلا أنه قُدر لها بأن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت منه عام 1975،قامت بأداء مشهد تراجيدي في قصة «ياسين وبهية» خلال مشروع تخرجها، وهو الذي أعلن مولدها كفنانة تستطيع الأداء بشكلٍ محترف، تزوجت في حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنتًا وولدًا هما طارق وفيروز، إلا أن هذه الزيجة انتهت، وقيل لأن الطرفان أدركا أنهما مختلفا الطباع، والثانية كانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم الذي أكملت معه مشوار حياتها الخاص.

حياة سعاد نصر الفنية

كان أول ظهور للفنانة سعاد نصر في مسرحية «عائلة ضبش» لصاحب الفضل الأول عليها حسب قولها في أحد المقابلات الصحفية، سمير العصفوري، وكان أول ظهورٍ مسجل لها في عام 1971 عندما شاركت أثناء دراستها في مسرحية «ياسين ولدي» التي كانت من إخراج مكتشفها للكوميديا كرم مطاوع، شاركت في بداية مشوارها في عدة أعمال، ومنها فيلم «شقة في وسط البلد»، ومسلسل «الشاطئ المهجور»، ومسرحية «انتهى الدرس يا غبي» عام 1975، فتنوعت أدوارها ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، وكانت لها بصمة في كل طريق، في عام 1982، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في فيلم «الغيرة القاتلة»، وفيلم «حدوتة مصرية»، توالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم «هنا القاهرة»، ابدعت في المسرح بعد مشاركته مسرحية «الهمجي» عام 1985، ومسرحية «عائلة ونيس» عام 1997،شاركته أيضًا في اثنين من أنجح المسلسلات التلفزيونية الكوميدية العربية، وهما مسلسل «رحلة المليون» عام 1984، ومسلسل «يوميات ونيس» بأجزائه الخمسة الأولى التي بدأت عام 1994، عملت من جديد مع المخرج يوسف شاهين في فيلم «إسكندرية نيويورك» عام 2004، وبعدها شاركت في آخر أعمالها، وهو فيلم «الحياة منتهى اللذة» عام 2005.

وفاة سعاد نصر

خضعت سعاد نصر لعملية شفط الدهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة دامت عامًا كاملًا بعد إعطائها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراءها، أفاقت من غيبوبتها لما يقارب الخمس دقائق، وأوصة زوجها بأن تدفن سريعًا إذا توفيت، وأن يبقى أهلها لما يقارب الساعة حول قبرها للدعاء لها، ويقال أن ابنتها فيروز شاهدة على رؤيتها التي يقال أنها تنبأت بوفاتها منها، ثم توفيت بعدها يوم 5 يناير عام 2007 تاركةً ورائها ميراثًا جميلًا من الأعمال وحبًّا كبيرًا في قلوب من أحبوها.