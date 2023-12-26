الموسيقيين: النقابة لم تصدر أي قرار ضد أغنية روبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - ناشد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وسائل الإعلام عدم الزج باسم النقابة في المهاترات، مؤكداً أن النقابة لم تصدر أي قرار ضد أغنية الفنانة روبي "3 ساعات متواصلة".

وقال كامل في بيان له، إن كل الأخبار التي يتم تداولها باسم النقابة عن الفنانة روبي وعن هذا العمل الفني عارية تماماً من الصحة.

وأكد كامل أن النقابة تحرص على الحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية، ولكن دورها في هذا الأمر ليس أساسيًا، وإنما يقع على عاتق جهاز الرقابة على المصنفات ومباحث المصنفات الفنية والجهات المختصة بالتصاريح للمصنف الفني.

وأضاف كامل أن نقابة المهن الموسيقية حققت خلال سنة واحدة العديد من الإنجازات لأعضائها، منها زيادة المعاشات بنسبة 50%، وزيادة علاجات وروشتات الأعضاء بنسبة 50%، وزيادة سقف العمليات الجراحية للأعضاء إلى 30 ألف جنيه.

وتابع كامل أن نقابة الموسيقيين تقدر دور النقابات الفنية الأخرى، وتناشد الجميع احترام أدوارها وتبادل الرقي والتحضر في التعاملات.