في ذكرى ميلادها.. قصة زواج سعاد نصر من أحمد عبد الوارث

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، التي تُعد واحدة من أبرز نجمات جيلها التي تميزت بإطلالتها المختلفة والمبهجة على الشاشة، الكوميديا كانت علامة فارقة فى مشوارها الفنى، فقد برعت فى تقديمها بشكل لا يوصف، وحققت فيها نجاحات كبيرة فى ظل قدرتها على الوصول إلى قلب المشاهد، وتجسيد أبسط المشاعر والمواقف الإنسانية المضحكة والمرحة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة زواج سعاد نصر من أحمد عبد الوارث..

قصة زواج سعاد نصر من أحمد عبد الوارث

تزوجت الفنانة سعاد نصر، من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه طارق وفيروز، طارق ابن أحمد عبد الوارث كان يعمل كضابط في البحرية ولكنه تركها واتجه للعمل في مجال الإخراج، وانفصل الثنائي عنها بعد فترة ولكن بالرغم من ذلك ظلت تجمعهما علاقة طيبة بعد الطلاق، وبعد وفاتها حزن على رحيلها، وبعد انفصاله عن زوجته الراحلة سعاد نصر، قام أحمد عبد الوارث بالزواج من سيدة سورية وأنجب منها ابنتيه ميران وآلاء.

أبرز أعمال سعاد نصر

الأفلام: الحياة منتهى اللذة، المتوحشة، البداية، هنا القاهرة، حدوتة مصرية، شقة في وسط البلد، خريف آدم، مجانين على الطريق، صايع بحر، علي سبايسي، خليل بعد التعديل، العاصفة، جواز بقرار جمهوري، عليش دخل الجيش، مستر دولار، أبو كرتونة.

المسلسلات: يوميات ونيس، رحلة المليون، جحا المصري، الليل وآخره، اجري.. اجري.. اجري، مشـوار امرأة، أحلام عادية، الآنسة، هند والدكتور نعمان، أبرياء في قفص الاتهام، الكابتن جودة.

السهرات التلفزيونية: أوراق من المجهول، نفقة وطلاق ومؤخر صداق، يوم سعيد يوم تعيس، بدلة جينز، قصة الأستاذ حندوس، نهارك أبيض، مع السلام يا سلام.

المسرحيات: الهمجي، تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عائلة ونيس، البراشوت، عيلة عشر نجوم، أنا وهي والكمبيوتر.

المسلسلات الإذاعية: نسناس في العش الوردي، ولو يا دنيا

حياة الفنانة سعاد نصر

ولدت سعاد نصر عبد العزيز في 26 ديسمبر عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة، وكانت تطمح وتسعى لتصبح صحفية، إلا أنه قُدر لها بأن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت منه عام 1975،قامت بأداء مشهد تراجيدي في قصة «ياسين وبهية» خلال مشروع تخرجها، وهو الذي أعلن مولدها كفنانة تستطيع الأداء بشكلٍ محترف، تزوجت في حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنتًا وولدًا هما طارق وفيروز، إلا أن هذه الزيجة انتهت، وقيل لأن الطرفان أدركا أنهما مختلفا الطباع، والثانية كانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم الذي أكملت معه مشوار حياتها الخاص.

وفاة سعاد نصر

خضعت سعاد نصر لعملية شفط الدهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة دامت عامًا كاملًا بعد إعطائها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراءها، أفاقت من غيبوبتها لما يقارب الخمس دقائق، وأوصة زوجها بأن تدفن سريعًا إذا توفيت، وأن يبقى أهلها لما يقارب الساعة حول قبرها للدعاء لها، ويقال أن ابنتها فيروز شاهدة على رؤيتها التي يقال أنها تنبأت بوفاتها منها، ثم توفيت بعدها يوم 5 يناير عام 2007 تاركةً ورائها ميراثًا جميلًا من الأعمال وحبًّا كبيرًا في قلوب من أحبوها.