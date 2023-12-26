افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية للدورة الثالثة

القاهرة - محمد ابراهيم -

افتتح منذ قليل الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفية للأفلام القصيرة بدار الأوبرا المصرية والتي من المقرر أن تقام الدورة ما بين ٢٦:٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣.

أبرز الحاضرين للإفتتاح

و حرص عدد من نجوم الفن والمخرجين على حضور الإفتتاح أبرزهم الفنانة هبة عبد الغني والمخرج خالد يوسف والمخرج أشرف فايق وعدد آخر من الفنانين والفنانات والمخرجين، ة عدد من الحاضرين من السفراء.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفية

أعضاء لجنة التحكيم:

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبد الغنى.

بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣، ٢، ١ سينما" والتي استحدثها المهرجان هذا العام، تضم الأفلام ذات المدة الزمنية التى لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم فى عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.

وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم ٨٨ دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.

من جانبه صرح الناقد السينمائى د. ياسر محب رئيس المهرجان أن المهرجان يوجه هذا العام تحية للسينما الفلسطينية من خلال عرض مجموعة من الأفلام التى تتعرض فنيًا لقضية الشعب الفلسطيني.