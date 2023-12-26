افتتاح خاص لمهرجان السينما الفرانكفونية في دورته الثالثة بمشاركة نجوم الفن (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

افتتح اليوم مهرجان السينما الفرانكفونية دورته الثالثة بمسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور ياسر محب في أجواء يغلب عليها المساندة للقضية الفلسطينية.

كلمة الدكتور ياسر محب:

وقال الدكتور ياسر محب ان ادارة المهرجان حرصت على أن تكون هذه الدورة ذات طابع خاص في ظل الاحداث في الدولة الفلسطينية وما يتعرض له الأشقاء في فلسطين ويستمر المهرجان لمدة 4 أيام.

وأكد أن المهرجان هذا العام تم افتتاحه في أجواء غير احتفالية نتيجة للأحداث السياسية.

وقال ناجي الناجي ممثل سفارة فلسطين خلال مشاركته في المهرجان ان القوى الناعمة كانت هي السند الكبير في هذه الأزمة ان مصر في قلب كل فلسطيني ونحن نقدر دور مصر وما تقوم به تجاه القضية الفلسطينية ونوجه الشكر لمصر العظيمة.

و قال الدكتور عاطف عبد اللطيف أحد شركاء النجاح في مهرجان السينما الفرانكفونية وبطل فيلم بحر الماس الذي سيتم عرضه ضمن فعاليات المهرجان أنه في ظل الأجواء والظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني سيكون المهرجان له شكل وطبيعة خاصة ومختلفة عن الدورات السابقة وهي رسالة أنه مهما تم من تحديات فإن القوى الناعمة من الفن والسينما لن يبح صوتها من مساندة ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد عاطف عبد اللطيف أن آخر أعماله السينمائية هو فيلم بحر الماس الذي تم عرضه مؤخرا بدور السينما السعودية والاردن وجميع دول الخليج في أكثر من 45 دار عرض وهو يجمع بين نجوم من مصر والسعودية وسيتم عرضه ضمن فعاليات المهرجان مساء الخميس القادم بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ووجه د. عاطف عبد التحية للدكتور خالد عبد الجليل داعم الفن والإبداع على ما يقوم به من مجهودات كبيرة في دعم صناعة السينما.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

فعاليات المهرجان:

يعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من ٣٠ فيلم من ٢٠ دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

ويشارك فى لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة

للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه فى عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع والموسيقار تامر كروان والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائى الإيڤوارى إيف آلان بيلو.

أعضاء لجنة التحكيم:

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبد الغنى.

بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣، ٢، ١ سينما" والتي استحدثها المهرجان هذا العام، تضم الأفلام ذات المدة الزمنية التى لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم فى عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

نبذة عن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية:

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية (FFFC) هو مهرجان سنوى تنافسى، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويهدف المهرجان عبر دوراته إلى دعم الروابط الثقافية والإبداعية بين مصر وكافة دول العالم الفرنكوفوني، وذلك بوضع برامج ثقافية متنوعة، وعدد من الأنشطة الثقافية، والندوات والجلسات النقاشية، والورش الفنية، وعروض لأفلام وتجارب سينمائية مميزة.

كما يُتيح الفرصة لخلق مساحات للتعلم والنقاش والإطلاع والمشاركة، مما يضيف للقيمة الإبداعية والسينمائية فى مصر، وذلك عن طريق عرض مختلف الأشكال الإبداعية والسينمائية للدول الفرنكوفونية، وتشجيع جمهور المتلقين للتفاعل مع هذه الثقافات.