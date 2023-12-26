في اليوم الثالث.. رامي جمال وفريد يتصدران "اليوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان رامي جمال حالة النشاط الفني الذي يعيشها في الفترة الأخيرة، حيث طرح صباح أمس ديتو “أهي مشيت” بالتعاون مع الفنان أحمد فريد، على جميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو.

وتصدرت أغنية “أهي مشيت” لـ رامي جمال وفريد، المركز الثاني ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، فقد تخطت حاجز الـ 500 ألف مشاهدة في أقل من ثلاث أيام من طرحها على القناة الرسمية لـ فريد على “اليوتيوب”.

أغنية “أهي مشيت” من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.

آخر أعمال رامي جمال

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال الغنائية أغنية “جيت متأخر”، واحتلت التريند على “اليوتيوب”، وحققت ما يقرب من 4 مليون مشاهدة في أقل من ثلاث أسابيع من طرحها، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي.