الصور الأولى لتعاقد هاني رمزي مع المنتج محمد فوزي على "دون مقابل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان هاني رمزي، على أحدث أعماله الدرامية والذي يحمل إسم دون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2024 والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

تفاصيل مسلسل دون مقابل

ويعتبر المسلسل بعيدًا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضًا المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع الدراما المصرية

ومسلسل دون مقابل يشارك في بطولته هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي، ومكون من 30 حلقة.

ودون مقابل ليس أول عمل يجمع بين هاني رمزي وداليا البحيري، حيث سبق وتعاونا من قبل في فيلم محامي خلع، والذي عرض عام 2002، ومسرحية أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل، التي عرضت عام 2021، والمسلسل السعودي أيام العسل، الذي عرض عام 2019

تصريحات هاني رمزي عن دوره في دون مقابل

وقال هاني رمزي خلال لقاء تلفزيوني: في أفلامي هتلاقي جزء تراجيدي وسط الكوميديا؛ لأني في النهاية بقول إني ممثل مش كوميديان بس، وأقدر أقدم كذا لون والفترة اللي فاتت اتعرض عليا أعمال كوميدية مش راضي عنها ومرضيتش واعتذرت وقولت لا، وأنا مبضحكش ازاي الجمهور هيضحك، وفي الآخر سلمت نمر ونغير جلد ونعمل تراجيدي وإن شاء الله يعجب الناس.

أما عن خوضه تجربة التراجيدي في مسلسل العائدون، أضاف هاني رمزي: تجربة فادتني آه طبعًا ومكنش عندي الجرأة أغير جلدي وأنقل من التراجيدي للكوميدي كان لازم يبقى فيه محطة في النص استشعر فيها رد فعل الناس والحمد لله كان كويس أوي وسمعت من الناس كلام كتير بيقول إني ممكن أعمل الحكاية ديه والناس تقبلت.

آخر أعمال هاني رمزي

يعد مسلسل العائدون هو آخر أعمال هاني رمزي الفنية، والذي شارك في موسم دراما رمضان 2022، ولعب بطولته الفنان أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، صالح عبد النبي، ميدو عادل، أحمد الأحمد، هاجر الشرنوبي، صبري عبد المنعم.