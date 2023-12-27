نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اية عبدالله تحيى حفلين في رأس السنة ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحيى المطربة اية عبدالله حفلين بمناسبة رأس السنة داخل مصر، حيث تقدم الحفل الأول بمدينة نصر ويشاركها الحفل مع نجوم مصر الفنان مدحت صالح والفنان حميد الشاعري والفنان رضا البحراوي والفنان مسلم والفنانة دينا، والثانى منطقة كورنيش النيل ويشاركها الحفل الثاني الفنان ايهاب توفيق والفنانة بوسي والفنان محمود الليثي والفنانة دينا.

أحدث اعمال المطربة اية عبدالله

يذكر ان أحدث اعمال المطربة اية عبدالله أغنية مصيبة وهي من كلمات احمد كدواني الحان اسلام فتحي توزيع إكرامي عبده مستشار إعلامي للمطربة اية عبدالله عصام ميلاد نصرالله.

يقول مطلع الاغنية

أبيعك ايه يا متنيل مفيش فيك ميزه بلا خيبة

يا عيني عليه ده متخيل في حد بيشتري مصيبه

اخر اعمال الفنانة آية عبد الله



وكانت اخر اعمال الفنانة آية عبد الله أغنيتها مع الملحن كريم فتحي، والتي جاءت بعنوان "لو تعرف" على موقع “يوتيوب”، كلمات: حسان الرفاعي، ألحان: كريم فتحي/محمود فتحي، توزيع: اسلام الحسن، جيتارات: مصطفى نصر، عود: سمير عبدالمطلب، ايضا حصلت أغنية دوشة للمطربة آية عبد الله علي ٣٠٠ ألف مشاهدة في موقع اليوتيوب في أقل من ١٢ يوما؛ حيث حققت نجاحا ساحقا عبر السوشيال ميديا وعبر القنوات الفضائية الغنائية، أغنيه دوشة كلمات الشاعر عمرو المصرى الحان عمرو الشاذلي توزيع مودى منير اخراج إيهاب عبد اللطيف.

ديو "لو تعرف"

ديو "لو تعرف" يعد التعاون الرابع الذي يجمع كريم فتحي وأية عبد الله حيث لحن لها ثلاثة أغان من قبل، هم أغنية "شلون أعوفك" باللهجة العراقية وهي من كلمات الشاعر الغنائي حسان الرفاعي، توزيع إسلام حسن، والفيديو كليب تم تصويره مع المخرج مينا بولس، مونتاج أحمد سعد.

كلمات اغنية "لو تعرف"

لوتعرف ان انا حبيتك

تعرف ان روحي فئيدك

تسمع نبض قلبي يقولي كلام

وتسأل رمش عيني كفايه

وقلبي والسهر ويايا

من شوقي لضحكتك مش عارفه انام

خد إيدي يالله طير

أنساك ده مستحيل

خدني بعيد لدنية حب وياك

احضني بشوق كبير

تبعد ده مستحيل

عمري ماانساك

لو تعرف ان انا حبيتك

فكري وكل عقلي فئيدك

وقلبي ياحبيبي فحبك داب

كلك علي بعضك ليه

وعمري مااختار غيرك ليه

ونبض قلبك فيه بحسو كمان