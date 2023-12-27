نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انفصال محمود العسيلي وخبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبر انفصال الفنان محمود العسيلي وخبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

ولكن لم يخرج أي من الطرفين لتوضيح حقيقة الإنفصال أم أنها مجرد شائعات وقد التزموا الصمت.

وعلم "دوت الخليج الفني" أنه قد تم الإنفصال بينهم وأن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم هي من طلبت الإنفصال.

سبب زيجات محمود العسيلي المتعددة

وكان قد أكد العسيلى، أنه لا يحب الحياة التقليدية في الزواج وفي حالة شعوره بالضيق يختار الابتعاد، قائلا: "أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية يعنى لو مضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاثنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار منكملش والعمر قصير".

وأضاف العسيلي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يحاول العيش في سعادة ولا يضغط نفسه، متابعا: "بحاول اعيش مبسوط ومرتاح وفي ناس بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات الزوجية والشخصية وتعلمت أهم حاجة يكون الإنسان مرتاح ومبسوط ولو ده متحققش ليه ندوس على نفسنا".

وتابع: في ناس بتفضل تمثل على بعض في الجواز وأفضل حاجة نكون على طبيعتنا ولو الدنيا مش ماشية بيكون أفضل شيء البعد، وأنا حاليا متجوز والاستقرار حلو واتجوزت 3 مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة ويكون معايا رفيقة في الحياة، والانفصال في المرتين أنا اللي قررت البعد ولما افقد الأمل في تصليح العلاقة بختار الابتعاد.

اخر ظهور للعسيلي وزوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم

الجدير بالذكر أن آخر ظهور للعسيلي وزوجته أمنية عبد المنعم كان أثناء احتفال العسيلي بعيد ميلاد زوجته وقد نشر مجموعه من الصور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا ouou.. يا مراتي اللي زي القمر وفنفس الوقت ب ١٠٠ راجل.. باتفرج عليكي وباشوف اد ايه انتي مصدر الهام لكل اللي حواليكي وخصوصا انا"

وتابع قائلا: "علمتيني درس مهم جدا في الحياة.. ان الست القوية هي اكتر واحده تستحق ان هي تنبسط وتتدلع.. يا رب دايما تبسطيني وابسطك وتدلعيني وادلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا بحبك يا ام حسن".