نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة نخلة لـ روبي: "انتي ممثلة ومطربة رائعة مش محتاجة ترجعي زمن العجلة تاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة ومقدمة البرامج سارة نخلة على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبي والتي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية قائلة: "مش كل الدعاية هي دعاية جميلة لإن في دعاية سلبية، هي عرفتنا ان المطرب الفلاني عمل اغنية بس مين قال ان الاغنية حلوة ومين قال ان دا عمل ناجح".

تعليق سارة نخلة على أغنية 3 متواصلة

وقالت سارة نخلة خلال برنامجها فيس أوف والذي تقدمه على شاشة قناة هي: دخلت سمعت الاغنية ومصدقتش إنه ا كلمات والحان عزيز الشافعي دي كلمات بنت مراهقة عندها ١٤ سنة ممكن يكون اتقال قدامها وقالته تاني، انا مستغربة ان روبي نفسها رضيت تغني الاغنية دي، روبي عملت اغنية العجلة والناس كلها هاجمتها والدنيا قلبت عليها ساعتها ولكن بعدها الناس عرفت مين روبي وعملتي قاعدة جماهيرية من المراهقين ومثلتي وكاملة ابو ذكري شافت فيكي ممثلة فظيعة وانتي ممثلة حقيقي رائعة مش محتاجة ترجعي العجلة تاني".

وأضافت: "أهم نقطة ان جمهور روبي مش نفس جمهور ام كلثوم دي اهانة اصلا، لأن عزيز الشافعي قال ماهو ام كلثوم قالت دوق معايا الحب، ومفيش اي وجه مقارنة بين روبي وام كلثوم وروبي عمرها ماهتكون أم كلثوم مش نفس الجمهور ولا نفس المزيكا ولا الكلمات ولا نفس صوت ولا نفس الطلة".

واختتمت سارة مطالبة تدخل نقابة المهن الموسيقية: "بنطالب ياما الاغنية تقف يا الكلمات دي تتغير ولا عشان هي روبي فمش هنتكلم لكن لو مطرب مهرجانات لسة طالع جديد نهاجمه ونوقفه عادي المبادئ مبتتجزأش واللي هيمشي على اغاني المهرجانات هيمشي على روبي".

أغنية 3 ساعات متواصلة

يذكر أن طرحت روبي منذ أيام أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل إسم 3 ساعات متواصلة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب والتي حققت نسب مشاهدات عالية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة

ومن كلمات الأغنية: ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك

و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفة