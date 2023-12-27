نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من لوكيشن فيلم "بنقدر ظروفك".. أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوي برفقة عائلته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة من الصور التي ظهر فيها برفقة نجله تيتوس ووالدته من لوكيشن تصوير فيلمه الجديد بنقدر ظروفك.



وعلق الفيشاوي على الصور التي شاركها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام قائلًا: “لا شيء يتفوق على العائلة في موقع التصوير”.

قصة فيلم “بنقدر ظروفك”

تدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يدخل أحمد الفيشاوي صراعات مع محمود حافظ، ويتناول الفيلم قصة صراعهما حيث يسعىكل منهما للارتباط بـ "بنت الجيران".

أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"



يضم فيلم "بنقدر ظروفك" كوكبة من النجوم، منهم نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرامسمير، وطاهر أبو ليلة. العمل من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.





أحدث أعمال أحمد الفيشاوي





وفي سياق متصل كان قد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلمه "عادل مش عادل" في أكتوبر الماضي، والذي ينتمي إلىنوعية الأفلام الكوميدية، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياتهبالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم "عادل مش عادل"





ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء،ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافةلعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

فيلم "السيستم"



ومن جانبه، انتهى مؤخرًا الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "السيستم" وشارك محبيه بعض من صوره داخلكواليس العمل، ويضم العمل مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعملمن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.