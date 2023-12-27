نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داود يوضح سبب عدم حضوره مهرجان "دير جيست" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان أحمد داود، الشكر لمهرجان دير جيست وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر صورة الجائزة وعلق عليها قائلًا: "شكرًا دير جيست على جائزة التميز عن فيلم يوم 13 كان نفسي أكون موجود لولا ظروف التصوير".

استوري أحمد داود

ما هي تفاصيل فيلم "يوم 13" ؟

الفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عدد كبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.

ويعد فيلم "يوم 13" أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وأحداثه تدور حول "عز الدين"، الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج لقصر عائلته بهدف بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وهو بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

أعمال الفنان أحمد داود القادمة

أعلن النجم أحمد داود عن بدأ تصوير فيلمه الهوى سلطان (سارة وعلي سابقًا) والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي.

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

كما يعرض لأحمد داود الآن مسلسل زينهم والذي يستمر في تصدر المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it منذ بداية عرضه، المسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

تفاصيل مهرجان دير جيست 2023

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في دورته الـ 20، مساء يوم السبت، والتي شهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم.

وقد حصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2023، أبرزهم إلهام شاهين، سوسن بدر، نجلاء بدر، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، داليا البحيري، وغيرهم من النجوم.

وجاءت ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.