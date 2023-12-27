هكذا تحدث أحمد عيد عن تجربته موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد عيد، عن كواليس تجربته بمسرحية “ عروسة من جهه إلكترونية ” التي تعرض حاليا بموسم الرياض.

تصريحات أحمد عيد

وقال أحمد عيد في تصريحات تليفزيونية: "بقالي 15 سنة مشتغلتش مسرح وكنت قلقان وخايف لآن الوقوف على خشبة المسرح عايز ناس متمرسة أوي ومدربة جدا، بس لقيتها تجربة جميلة جدا والجمهور السعودي حبوب وبيضحك أوي وبيحسسنا إننا قاعدين مع بعض.

أبطال المسرحية

المسرحية من بطولة، درة وأحمد عيد ومحمد ثروت وبدرية طلبه ومصطفى البنا وصلاح الدالي، ومن إخراج محمد جبر، وتتراوح سعر التذاكر، من 75 ريال سعودي، إلى 950 ريال سعودي.

قصة المسرحية

أحداث المسرحية تدور حول "حسن" الذي يقدمه أحمد عيد الشاب الذي يعمل فني تبريد وتختاره إحدى الشركات لإجراء تجربة زواج من عروسة إلكترونية تدعى "حنان"، تجسد دورها دُرة، لمدة شهر واحد، بأجر مادي كبير، فيقبل العرض لكن مع انتهاء مدة التجربة نشاهد العديد من التفاصيل حول علاقتهما، مع قصة الحب الفانتازية التي تجمعهما.

وبدأ أحمد عيد خلال الفترة الماضية تصوير مشاهده في مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، ويبتعد عيد عن الكوميديا، ويأتي ذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما عُرض له مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023 مع نيللي كريم ولعب به دور شرير، ويقدم في المسلسل شخصية زايد بن سيحون أحد قيادات جماعة الحشاشين المتطرفة والتي أسسها حسن الصباح الذي يقدم دوره كريم عبدالعزيز، والعمل يُعرض في رمضان المقبل، ويضم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، ونور إيهاب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.