صدقي صخر يشكر "دير جيست" بعد تكريمه

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان صدقي صخر الشكر لمهرجان دير جيست وذلك بعد تسلمه جائزة التميز عن دوره في مسلسل "صوت وصورة" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر مجموعة من الصور من تكريمه وعلق عليها قائلًا: "شكرًا دير جيست على الجائزة دي، هتفضل دايمًا ليها معزّة خاصة عندي، شرف كبير أن أسمي يبقى وسط الأساتذة اللي استلموا جوائز ليلتها، شكرًا صوت وصورة على كل حاجة".

منشور صدقي صخر

تفاصيل تكريم الفنان صدقي صخر في دير جيست

فاز الفنان صدقي صخر بجائزة ديرجيست عن دوره في مسلسل “صوت وصورة” الذي عرض خارج السباق الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

وقد تصدر الفنان صدقي صخر تريند محركات البحث مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة الذي احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته. حيث قدم صدقي صخر في دور المحامي " لطفي عبود" مشهد مواجهة مع قاتل عصام الصياد الذي لم يكن متوقع على الإطلاق وكان مفاجأة لشخصية لطفي وللجمهور على حد سواء.

ما هي تفاصيل مسلسل صوت وصورة ؟

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة" ؟

ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية

تفاصيل مهرجان دير جيست 2023

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في دورته الـ 20، مساء السبت الماضي، والتي شهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم.

وقد حصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2023، أبرزهم إلهام شاهين، سوسن بدر، نجلاء بدر، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، داليا البحيري، وغيرهم من النجوم.

وجاءت ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.