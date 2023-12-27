هكذا روجت إسعاد يونس لحلقتها مع سامح الصريطي وحنان

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الإعلامية إسعاد يونس، لحلقتها مع الفنان سامح الصريطي والفنانة حنان من نشرها صورة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت إسعاد يونس: “من كواليس حلقة صاحبة السعادة حلقة كلها لعب وحب، سامح الصريطي وحنان”.

حل الفنان سامح الصريطي، ضيفًا مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة علي قناة "dmc"، وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث شوقت الجمهور وتسائلت على اسم الضيف والضيفة، من خلال نشرها صورة لها برفقة الضيوف، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وسيتحدث الثنائي عن تفاصيل زواجهم ويعتبر الظهور الأول للمطربة حنان بعد زواجها من الفنان سامح الصريطي وبعد ردود الأفعال القوية علي مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار أخبار زواجهم.

تصريحات

كشف الفنان سامح الصريطي، عن تفاصيل قراره بإنهاء فترة العزوبية والزواج من المطربة حنان، وذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي على برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة.

وأكد سامح الصريطي أن سبب قراره بالزواج هو حنان نفسها، حيث أوضح أنه لم يلتقِ بشخص يتناسب مع مواصفات حنان خلال فترة عزوبيته، وعندما قابلها، تغيرت وجهة نظره تجاه الزواج.

وتابع حديثه: "دي كلها أشياء تحصل بمشيئة الله وقدر ونصيب، وربنا يوفقنا جميعا لبكرا أفضل"

مسلسل "جميلة"

يذكر ان سامح الصريطي شارك في مسلسل "جميلة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وقد قام بتأديت دوره إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم ريهام حجاج وسوسن بدر وعبير صبري ويسرا اللوزي. العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم إنتاجه بواسطة جمال العدل.

قصة العمل

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل