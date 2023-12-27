نسرين طافش تكشف عن شخصيتها في فيلم "بنقدر ظروفك" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها مجموعة من الصور من كواليس فيلمها الجديد الذي تشارك في بطولته ويحمل اسم "بنقدر ظروفك "و، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نسرين في الصور بملابس شعبية للشخصية التي تقدمها خلال الفيلم، وعلقت قائلة: "موحة، سماح، فيلم بنقدر ظروفك".









قصة فيلم “بنقدر ظروفك”

تدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يدخل أحمد الفيشاوي صراعات مع محمود حافظ، ويتناول الفيلم قصة صراعهما حيث يسعىكل منهما للارتباط بـ "بنت الجيران".

أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"



يضم فيلم "بنقدر ظروفك" كوكبة من النجوم، منهم نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرامسمير، وطاهر أبو ليلة. العمل من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.





فيلم السيستم

كما تنتظر نسرين عرض فيلمها الجديد السيستم ويضم العمل مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي،بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.





آخر أعمال نسرين طافش



وفي سياق آخر، شاركت نسرين طافش مؤخرًا في فيلم "أخى فوق الشجرة"، إلى جانب رامز جلال، ضمن فئة الأعمال الرومانسيةالكوميدية، الفيلم جمع أيضًا محمد ثروت، حمدي الميرغني، ويزو، وتارا عماد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شاركت في مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عُرض في 2022، حاز على إعجاب الجمهور وتصدر الترند بمجرد عرضه، ودارت أحداثالمسلسل في عام 1929 خلال الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث تتداخل قصة الراقصة السورية "عزيزة" مع صراعات سياسية ودينية واجتماعية.