نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلقيس تطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة "شذكرك بيا" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

طرحت النجمة بلقيس أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "شذكرك بيا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث شاركت "بلقيس" جمهورها بمقطع من الأغنية

عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" أغنية شذكرك بيا من كلمات حازم جابر، ألحان مصطفى الربيعي، توزيع حسام الدين ".

تعليقات الجمهور على أغنية بلقيس فتحي

وفورًا من مشاركة الأغنية نالت الأغنية على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بنت عدن غير، يا سلام عليك، الف مبروك، بالتوفيق دايما ً، الأغنية روووعة، وغيرها من التعليقات.

كلمات اغنية" شذكرك بيا "

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /انا الجنت منسية

اجيت تشوف دمعاتي

تتشمت لك شوية

قلي شذكرك بيا

وانا الجنت منسية

اجيت تشوف دمعاتي

تتشمت لك شوية

من تلقاني مكسورة

ليل نهار مقهورة

تتوضح لك الصورة

الملامح جنها مو هيا

بلكي اتوسل بقلبك

واندم وامشي بدربك

وابجي وارجع لحبك

واريد شوية حنية

قلي شذكرك بيا

وانا الجنت منسية

بيا حبك اشسوى

اتنفس صرت قوة

بلوة وانت مو يمي

ومن وياي هم بلوة

بيا حبك اشسوى

اتنفس صرت قوة

بلوة وانت مو يمي

ومن وياي هم بلوة

بعشرتي وياك ندمانة

روحي وردة ذبلانة

حسني انا انسانة

حبي الك مو نزوة

عليا تدور الحجة

منك بعد شترجى

انت تغيرت فجاة

وقلبك صار مو هوا

قلي شذكرك بيا

وانا الجنت منسية

آخر أعمال بلقيس فتحي

والجدير بالذكر آخر أعمال بلقيس فتحي أغنية "ألف روح"، والتي تصدرت ترند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجمهور.