نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة تقدم الشكر لهؤلاء الأشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة بدرية طلبة على تقديم الشكر والتقدير والاحترام لكل من ساندها أثناء تعرضها لوعكة صحية، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور برفقة أبطال عمل مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية " من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه:"اللهم لك الحمد والشكر الصور دي قبلها حادثة اتعرضت لها بس ما كانش ينفع أنام في السرير واسيب شغلي اللي كان مقويني".

وأضافت:" الدعم اللي شفته من كل الزملاء نحوا الحمد لله خلصت شغلي ودلوقتي جه وقت العلاج دعواتكم ".



تعليقات الجمهور على منشور بدرية طلبة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يشفيكي ويعافيكي ويقومك بالسلامة، ألف سلامة عليكي، ربنا يحفظك من كل شر يارب، وغيرها من التعليقات.

تفاصيل مسرحية" عروسة من جهة إلكترونية"



نجحت الفنانة بدرية طلبة في خطف قلوب الجمهور السعودي من خلال ظهورها بمسرحية "عروسة من جهة إلكترونية"، وهي من بطولة أحمد عيد، درة، محمد ثروت، بدرية طلبة وعدد آخرمن نجوم.



وتدور أحداث المسرحية حول اختيار إحدى الشركات الكبرى في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية لفني التبريد حسن، من أجل إجراء تجربة زواج من حنان، وهي امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط، مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تكشف الأحداث إصرار الشركة على استرداد حنان، لكن حسن يكتشف أنه وقع في حبها، ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخصوصا بعد أن يعرف أنها أحبته أيضا.



آخر أعمال بدرية طلبة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، والذي حاز على إعجاب الجمهور.