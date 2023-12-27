نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام لـ الشاعر تامر حسين: "شكرًا على تشجيعك ليا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر للشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



حيث شارك إمام صورة لمنشور كتبه الشاعر تامر حسين يشيد فيه بأدائه في فيلمه الجديد ابو النسب: "شكرًا للشاعر الكبير ⁧تامر حسين‬⁩ على تشجيعك ليا دايمًا.. وشكرًا على كل الاغاني الجميلة اللي اسعدتنا بيها".





منشور تامر حسين



وكان الشاعر تامر حسين قد كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقا، يهنئ فيها محمد إمام على نجاح فيلم أبو نسب، وقال حسين في تغريدته: "محمد إمام عبقرى وخفة الدم وارثها بالجينات من الزعيم ربنا يديله الصحة والعُمر ألف مبروك علىالفيلم الجامد جدًا ده ومن نجاح ل نجاح أكبر ياحبيبى فيلم يستاهل تدخلوه الجواب باين من عنوانه مبروك لكل فريق العمل"





تفاصيل فيلم "أبو نسب"

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.





وتدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركةحمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى،محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.





أحدث أعمال محمد إمام





وانتهى النجم محمد إمام، مؤخرًا من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة،بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ،كما يستعد لفيلم "شمس الزناتي "بطوله كلًا من محمد امام وامينه خليل وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج Aka ورشيدي برودكشنويتولي إخراجالعمل عمرو سلامة.