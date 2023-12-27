10 يناير.. دينا الشربيني ضيفة برنامج Sold out (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي محمود سعد الفنانة دينا الشربينى في برنامج sold out على مسرح الفلكى بوسط البلد يوم 10 يناير المقبل.



تفاصيل حلقة دينا الشربيني

ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحلقات الجديدة من برنامج sold out عبر موقع تذكرتي عقب الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج.

نبذة عن برنامج "Sold out"

وكانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحا كبيرا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث استضافالبرنامج خلال شهر ديسمبر كلا من النجوم محمد هنيدي ومحمد ممدوح ورامي صبري ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم، ومن المقرر أنتذاع هذه الحلقات عبر شاشة قنوات cbc قريبا.

تتميز عروض برنامج Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييرهفي العرض الذي يليه، وتتنوع عروض "Sold Out" بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرقالموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامجإلى 3 نسخ هي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميديمن الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.





آخر أعمال دينا الشربيني





يذكر أن آخر أعمال الفنانه دينا الشربيني هو فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصروالوطن العربي،ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني،والمطربة ساندي، وبيوميفؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.







