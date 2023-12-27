المطربة حنان تكشف كواليس زواجها من الفنان سامح الصريطي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت المطربة حنان وزوجها الفنان سامح الصريطي ببرنامج “ صاحبة السعادة ” مع الفنانة اسعاد يونس على شاشة dmc، وكشفت حنان كواليس الفترة التي سبقت تلقيها عرض الزواج من الفنان سامح الصريطي، والتي امتدت لأربع سنوات ونصف.

كواليس زواج حنان وسامح الصريطي

وقالت حنان: "أنا أعرف سامح من 4 سنين ونص تقريبًا، وشوفته في ندوة مرة جنب البيت وإتكلمنا شوية، وبعدها عرفت إن ابتهال بنته وهي صديقة ابني هشام، وكانت في ذلك الوقت تعبانة نفسيًا لأن والدتها كانت مريضة وفي آخر فترة مرضها، وكانت ملازمة لها طول الوقت".

وأضافت: "روحت عندهم البيت وقابلت ابتهال، وكانت قعدة ظريفة واتكلمنا شوية، وبعدها كنا نكلم بعض كل شهرين مرة، أو أشوفه بالصدفة، ومكانش في بيني وبينه أي شيء غير الصداقة، لكن أنا طول عمري أحترمه كممثل وبني آدم".

وتابعت: "الموضوع تطور لوحده وبسرعة، وكان دايما يدعوني لجلسات ثقافية في بيته، ودماغه أغرتني والتقينا في الأفكار والطريقة".

واستعادت حنان حوارًا دار بينهما في البداية قائلة: "في الأول قاللي سامحيني أنا ماليش في جيلكم ومش عارف أغانيكي، قلت له شكرًا ولا يهمك، لغاية ما في مرة قال تعرفي إنك وحشتيني".

وكشفت حنان كواليس أول مرة تدعو فيها سامح الصريطي للغداء في منزلها للقاء ابنها هشام قائلة: "لما كنت بروح عنده كان في بيته مزرعة فيها كل حاجة إلا الحاجة اللي بحبها وهي البقدونس، ولما وصل البيت يوم الغدا لقيته جايب حزمتين بقدونس وفرحت جدا، وبعد الغدا إتكلمنا شوية وقال مش فاضل غير إننا نتجوز".

رد فعل حنان بعد تلقيها عرض الزواج

ووصفت حنان رد فعلها بعد تلقيها عرض الزواج قائلة: "كنت مخضوضة، لأني كنت عاملة سيناريو في دماغي إن أكيد في حد في حياته ومخبي، لإنه بيحترم الست اللي يعرفها، وهو أخلاقيا محترم جدا وأمين، وده سبب ثقتي فيه وقبولي دعوته للجلسات الثقافية في بيته".

وأشار سامح الصريطي إلى أنه فضل أن يحافظ على خصوصية علاقته بحنان وزواجه منها بعيدا عن الإعلام.

سعادة سامح الصريطي بتهنئة الجمهور

كما أعرب سامح الصريطي عن سعادته بتهنئة الجمهور له وأمنياتهم لهما بالسعادة.

آخر أعمال سامح الصريطي

يذكر ان سامح الصريطي شارك في موسم رمضان 2023 من خلال دوره في مسلسل "جميلة"، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.