نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مروان حامد ضيف برنامج معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المخرج مروان حامد ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم الأربعاء، على شاشة قناة ON، وخلال الحلقة يتحدث عن تكريمه الأخير في الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة ومنحه جائز التميز الإبداعي لعام 2023.





علاقة مروان حامد بوالده وحيد حامد

ويكشف مروان حامد خلال الحلقة تفاصيل علاقته بوالده السيناريست الراحل وحيد حامد وكيف تأثر بالنشأة في بيت يهتم بالقراءة.



علاقة مروان حامد بالمخرج شريف عرفة

كما حكى مروان حامد عن علاقته بالمخرج الكبير شريف عرفة والسنوات التي عمل معه مساعدًا، كما يتحدث عن كواليس أول أعماله فيلم "عمارة يعقوبيان"، ودعم ومساندة عادل إمام ويسرا له في بداياته.

تفاصيل استثنائية تجمع مروان حامد والسيناريست أحمد مراد

ويتطرق مروان حامد إلى تفاصيل الثنائية التي تجمعه بالسيناريست أحمد مراد والأعمال الناجحة التي قدماها معًا، كما يتحدث عن علاقته كمخرج بعدد من النجوم منهم كريم عبد العزيز وهند صبري وأحمد عز.

فيلم تسجيلي عن والد مروان حامد

ومن ناحية أخرى، أعلن المخرج المصري مروان حامد تحضيره لفيلم تسجيلي عن والده الكاتب الراحل وحيد حامد، وذلك خلال لقائه مع عرب وود.

وقال مروان حامد أنه يحضر لمشروع فيلم تسجيلي عن حياة والده الراحل لأنه كان كاتب استثنائيًا.