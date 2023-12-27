نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيديتيا روي يثني على الفيلم الجديد لـ أنيانيا بانداي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان الشاب أديتيا روي كابور على تقديم التهاني للفنانة الشابة أنيانيا بانداي لطرح فيلمها الجديد Kho Gaye Hum Kahan.

ووفق إنديا توداي، أثنى الفنان الشاب على العمل السينمائي الجديد، ووصفه بأنه من أبرز الأفلام الشبابية التي قدمت للسينما خلال موسم عرض هذا العام.

تفاصيل المشروع السينمائي القادم للمخرج والمنتج كاران جوهار

وضمن أحدث المشاريع الشبابية في بوليوود، يشهد المشروع السينمائي القادم للمخرج والمنتج الكبير كاران جوهار، الجمع بين أبناء المشاهير في بوليوود بعمل سينمائي واحد.

ووفق انديا توداي، الفيلم الجديد سيضم ابراهيم خان، نجم النجم سيف علي خان في أول ظهور له في بوليوود، وكوشي كابرو.

وسيكون الفيلم من إخراج Shauna Gautam، على أن يتم طرحه للعرض عبر منصة الكترونية.

كاران جوهار ينهي شائعات خلافاته مع كارتيك آريان

وكان قد أنهى المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار، ما أثير من شائعات حول الخلافات بينه وبين النجم الهندي الشاب كارتيك آريان.

وذلك بعد أن أعلن جوهار رسميًا عن مشروع سينمائي جديد قادم سيجمع بين جوهار وكارتيك أريان، حسب ما ذكر موقع إنديا توداي.

والفيلم سيكون من إنتاج كاران جوهار، ويتولى مهمة إخراجه المخرج سانديب مودي.