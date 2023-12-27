نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان السيد تنضم لمسلسل "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة إيمان السيد، لمسلسل "إمبراطورية ميم" حيث تقدم إيمان دورًا أساسيا في المسلسل، الذي تدور أحداث في إطار لايت إجتماعي.



مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإشراف عام مصطفى العوضى.



تفاصيل رواية "إمبراطورية ميم"

"امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.



آخر أعمال خالد النبوي

أما خالد النبوى، قدم في شهر رمضان الماضي مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.

