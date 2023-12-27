جلين بوويل يستعد لظهوره الأول على مسرح برودواي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش جلين بوويل حالة انتعاشة فنية في الوقت الحالي، بعد ما حققه من نجاح كبير عبر أحدث أعماله السينمائي، الذي من بطولة سيدني سويني.

تفاصيل المشروع الفني الجديد لجلين بوويل

ووفق ديد لاين، يستعد جلين لمشروع فني جديد قريبًا، يعود خلاله للتعاون مع مخرج فيلم Scream Queens، المخرج ريان مورفي.

ويقول الموقع أن العمل الفني الجديد، هو مسرحية تعرض عبر مسرح برودواي وتدور في إطار موسيقي راقص.

فيلم “توب جن: مافريك”

أيضًا الممثل الشاب جلين بوويل، سبق له المشاركة في بطولة مجموعة من الأعمال السينمائي البارزة، كان أحدثها مشاركته في أحداث فيلم "توب جن: مافريك".

هذا الفيلم جسد به واحدًا من أدوار الطيارين المقاتلين الرئيسيين، بمشاركة النجم الكبير توم كروز في دور البطولة الرئيسي.

أفلام جلين بوويل

وشارك خلال عام 2022 الماضي جلين بوويل بطولة فيلم حربي بعنوان "ديفوشن"، والفيلم الرومانسي "ست إت أب" انتاج عام 2018.

والفيلم الجديد شهد مشاركة الثنائي في أدوار البطولة، تحت أعين "ويل جلوك" الذي تولى مهمة إخراج الفيلم.

وهو من تأليف كاتبة السيناريو الأمريكية Ilana Wolpert، ومن المقرر أن يعمل المخرج "ويل جلوك" على اعادة صياغته ليتناسب مع تصويره سينمائية وتقديمه للجمهور، ولتتناسب الشخصيات مع الفنانين المؤدين لأدوار البطولة به.