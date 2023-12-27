فن ومشاهير

قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل فيلم " ليه تعيشها لوحدك "

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القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ليه تعيشها لوحدك”  البرومو الرسمي والتشويقي للعمل، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية الأربعاء المقبل الموافق 3 يناير في مصر والدول العربية.

نجوم فيلم “ليه تعيشها لوحدك” 

 

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير، وخالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، وخالد عليش، ومؤمن نور، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية وآخرين، تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، إنتاج: I Production، بالتعاون مع روتانا ستوديو.

أحداث فيلم ليه "تعيشها لوحدك"

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

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تفاصيل شخصية خالد الصاوي 

 

يجسد الفنان خالد الصاوي شخصية  رجل أعمال وفى نفس الوقت يلعب دى جى وتزوج مرة واحدة ولكنها فشلت ولديه ابنه التى تجسد شخصيتها الفنانة سلمى أبو ضيف ولكن علاقته بها متوترة للغاية، وخلال الأحداث يصاب بالسرطان وهو الاختبار الذي يجعله يعيد حساباته فى كل شيء في حياته مرة أخرى.

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تفاصيل شخصية سلمى أبوضيف 

 

وتجسد الفنانة سلمى أبو ضيف شخصية ليلى عمر شهاب وهي فتاة تعزف على آلة الكمانجة ووالدتها ووالدتها منفصلين وكانت تعيش مع زوج والدتها خارج البلاد لأنه يعمل سفير وتقع في حب رجل أكبر منها سنًا وهو الذي يجسد شخصية الفنان شريف منير صديق والدها الفنان خالد الصاوي. 

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تفاصيل شخصية أمينة شلباية 

 

وتجسد أمينة شلباية، دور والدة الفنانة سلمى أبو ضيف خلال أحداث الفيلم، وتظهر بشخصية سيدة تعمل في مجال الحُلي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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