نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. "وطن" في حفل ثنائي العود بقصر الأمير طاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلًا في الثامنة مساء الجمعة ٢٩ ديسمبر على مسرح قصر الأمير طاز تحت عنوان "وطن".

تفاصيل الحفل

وأعد الثنائي برنامج فني مميز يتضمن مجموعة من أحدث مؤلفاتهم منها وطن، ميرامار، صباح صعيدي، رفيقة الحلم بالاضافة إلى باقة متنوعة من التراث السوري .

نبذة عن غسان اليوسف ودينا عبد الحميد

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب)، معهد الموسيقى بإسطنبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية.

كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وأخيرًا شاركا في أحياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون في مدينة جرش الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان وحاليًا لديهم فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.