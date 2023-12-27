أحمد عيد عن مسرحية "اخطف مراتي": سعيد بتفاعل الجمهور السعودي وكنت متوتر

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد عيد، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحيته "اخطف مراتي" التي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث نالت إعجاب واستحسان الجمهور.

و أشار أحمد عيد في تصريحات تليفزيونية أنه لم يشارك في مسرحيات منذ ما يقارب الـ 15 عامًا، مما جعله قلقًا ومتوترًا لكنه استمتع بتجربة العودة إلى العروض المسرحية، وأكد أن تفاعل الجمهور السعودي وابتساماتهم جعلت العمل تجربة مميزة للغاية.

تفاصيل مسرحية "اخطف مراتي"

تدور أحداث المسرحية حول حسن وإيناس، زوجان يسكنان مع والد إيناس، رجل بخيل يستغل الآخرين. يحلم حسن بالانفصال عن والد زوجته، فيقرر مع إيناس خطفها لطلب فدية من والدها.

آخر أعمال أحمد عيد

وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد عيد في مسلسل "عملة نادرة" خلال موسم رمضان 2023، والذي جمعه بالفنانة نيللي كريم ومجموعة من النجوم البارزين وتدور أحداث المسلسل حول صراعات السلطة والثروة بين عائلتين في نجع عبدالجبار، وتتصاعد التوترات بسبب زواج يحدث بين أفراد من العائلتين.