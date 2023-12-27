حادث مؤسف في مدينة ديزني لاند بجولة Zootopia الترفيهية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مدينة ملاهي ديزني لاند حادثًا مأساويًا كانت ضحيته طفل صغير خلال واحدة من جولات Zootopia: Hot Pursuit التريفيهة.

ووفق ديد لاين، فإن الطفل علق أسفل واحدة من السيارات المستخدمة في هذه الجولة الترفيهية، قبل أن يتدخل المعنيين بالأمن والسلامة في المدينة للمحاولة إنقاذه.

سبب خضوع مايكل بي جوردان للتحقيق

وضمن ما شهدته هوليوود من حوادث مؤخرًا، كان قد خضع النجم الشاب مايكل بي جوردان لتحقيقات مع شرطة لوس أنجلوس، بسبب الحادثة التي تعرض لها لدى مغادرته لأحد الاستديوهات بهوليوود.

وتقول ديلي ميل، أن هناك شبهات حول ضلوع مايكل بي جوردان في الحادثة، وأنه كان متسببا بشكل مباشر بها.

مايكل بي جوردان يتعرض لحادث سير

وكان قد تعرض نجم أفلام Creed، مايكل بي جوردان لحادث سير خلال مغادرته لأحد الاستديوهات في هوليوود، نتج عنه تحطم سيارته الفارهة من ماركة فيراري.

ووفق ديلي ميل، فإن مايكل أثناء مغادرته للاستوديو، اعترضت طريقة سيارة أخرى من ماركة كيا، ونتج عن الحادثة أن تحطمت سيارة بي جوردان الفيراري بالكامل.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع خارج أبواب إستديوهات Sunset Gower Studios.